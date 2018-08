VIDEO | USAs varastas piloot Seattle'i lennuväljalt reisilennuki ja kukutas selle merre

Tiheda liiklusega Seattle'i rahvusvahelisel lennujaamal tuli intsidendi tõttu ööl vastu tänast ajutiselt töö peatada, kuni tegeleti juhtunu asjaolude väljaselgitamisega, vahendab uudistekanal BBC.

29-aastane Alaska Airlinesi piloot kukutas õige pea pärast õhkutõusmist 82-kohalise kahemootorilise lennuki Bombardier Q400 merre. Tol hetkel jälitasid lennukit ja olid valmis selle ohu korral alla tulistama kaks USA hävitajat F-15.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018