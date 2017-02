VIDEO: USA värske suursaadik ÜRO-s pidi esimeses sõnavõtus Venemaad noomima

USA värske suursaadiku ÜRO-s Nikki Haley esimene esinemine ÜRO julgeolekunõukogu ees oli suunatud Venemaa vastu, vahendab ABC News.

Haley ütles, et on kahetsusväärne, et peab kritiseerima, kuid sõnas: „Ma pean Venemaa agressiivse tegevuse hukka mõistma.“

„Me tahame tõesti parandada oma suhteid Venemaaga, kuid kohutav olukord Ida-Ukrainas on see, mis nõuab selget ja tugevat Venemaa tegevuse hukkamõistmist,“ lausus Haley. „See vägivalla eskaleerumine peab peatuma.“

Haley ütles, et USA kutsub üles okupatsiooni viivitamatult lõpetama, ning sanktsioone, mis on seotud Venemaa tegevusega Krimmis, ei kaotata, kuni see on Ukrainale tagastatud.