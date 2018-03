VIDEO | USA välisministri ametist lahti lastud Tillerson hoiatas lahkumiskõnes Venemaa eest

Trump vallandas Tillersoni eile Twitteri kaudu ja nimetas tema asendajaks senise Luure Keskagentuuri (CIA) direktori Mike Pompeo, vahendab BBC News.

Välisministeeriumis ajakirjanike ees esinenud Tillerson ütles, et on tehtud head tööd paremate suhete heaks Hiinaga ja Põhja-Korea tuumarelvaprogrammi ohjeldamiseks.

Kuid lisas: „Palju tööd jääb teha, et vastata murettekitavale käitumisele ja tegevusele Venemaa valitsuse poolt.”

„Venemaa peab hindama hoolikalt, kuidas tema tegevus on Vene rahva ja laiemalt maailma parimates huvides. Nende praegusel trajektooril jätkamine viib tõenäoliselt suurema isolatsioonini, milline olukord ei ole kellegi huvides,” lausus Tillerson.

