VIDEO | USA senat kiitis heaks Trumpi maksumuudatused

USA senat kiitis heaks viimase enam kui 30 aasta suurima maksusüsteemi muutmise. Sama oli varem selge enamusega teinud ka esindajatekoda. Mõlemas kojas on enamus vabariiklastel.

Seaduse lõplikuks vastuvõtmiseks läheb see protseduurilistel põhjustel tagasi esindajatekotta. Kui see seal uuesti heaks kiidetakse, mida on oodata, oleks see president Donald Trumpi esimene suur seadusandlik triumf, vahendab BBC News.

Kriitikute sõnul on see eelarvepuudujääki suurendav vastutulek superrikastele. Vabariiklased väidavad aga, et maksukärped korporatsioonidele, väikeettevõtetele ja üksikisikutele annavad tõuke majanduskasvule.

Maksukärbete ja töökohtade seaduse poolt oli senatis 51 ja vastu 48 liiget.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer hoiatas vabariiklasi, et nad maksavad selle „kohutava seaduse” eest järgmise aasta vahevalimistel.

Esindajatekojas olid varem seaduse vastu 12 vabariiklast ja kõik demokraadid, kuid see võeti vastu häältega 277-203.

„Täna anname me selle maa inimestele nende raha tagasi. See on lõpuks ju nende raha!” ütles esindajatekoja spiiker Paul Ryan.

Protseduurilistel põhjustel peab esindajatekoda täna seaduse uuesti heaks kiitma, enne kui see läheb allkirjastamiseks president Trumpi lauale.

Seadus langetab maksumäära korporatsioonidele alaliselt 35 protsendilt 21 protsendile ja langetab ka üksikisikute maksumääri, kuid ajutiselt.

Parteideülene ühendatud maksustamiskomitee teatas aga, et seadus suurendab USA 20 triljoni dollari suurust riigivõlga kümne aasta jooksul veel 1,4 triljoni dollari võrra.