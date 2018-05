VIDEO | USA-s kukkus alla viimasel lennul olnud 60-aastane lennuk, hukkus 9 inimest

USA Georgia osariigis kukkus eile alla sõjaväe transpordilennuk C-130 Hercules, mida Puerto Rico rahvuskaartlased viisid selle „viimsesse puhkepaika” Arizonas. Hukkus üheksa inimest.

Lennuk kukkus veidi pärast õhkutõusmist Savannah/Hilton Headi rahvusvaheliselt lennuväljalt maanteele, vahendab Associated Press.

„Ime läbi ei tabanud see ühtki autot ega elumaju,” ütles Effinghami maakonna šerifi esindaja Gena Bilbo. „See on väga tiheda liiklusega maantee.”

Kaheksa tundi pärast õnnetust lisas Bilbo: „Meie teada ei ole ellujäänuid.”

Lennuk oli üle 60 aasta vana, teatas Puerto Rico rahvuskaardi esindaja Isabelo Rivera. Seda kasutati USA kodanike päästmiseks Briti Neitsisaartelt pärast orkaan Irmat ja Puerto Rico varustamiseks pärast orkaan Mariat eelmisel aastal.

Rivera sõnul ei ole uudis, et Puerto Ricos on vanimad lennukid kogu USA rahvuskaardis. Puerto Rico rahvuskaardil on veel viis samasugust lennukit, millest kaks vajavad hooldust ega ole kasutuses.

Veel on vara öelda, mis õnnetuse põhjustas. Viimati läbis lennuk hoolduse aprillis Savannah’s.

Kõik üheksa hukkunud meeskonnaliiget olid 198. hävitajate eskadrillist hüüdnimega Bucaneros, mis baseerub Puerto Rico põhjaranniku linna Carolina lähedal Munizi baasis.