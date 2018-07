VIDEO | USA rahandusministrilt küsiti kongressis, kas ta on ka stabiilne geenius

USA president Donald Trump kinnitas eilsel pressikonverentsil Brüsselis taas, et on stabiilne geenius. USA-s küsis demokraadist kongresmen Gregory Meeks rahandusminister Steven Mnuchinilt, kas ka tema on stabiilne geenius.

„Härra rahandusminister, kas te olete stabiilne geenius?” küsis Meeks. Mnuchin ei saanud küsimusest aru. „Vabandust, mida te küsisite?” „Kas te olete stabiilne geenius?” „Kas ma olen stabiilne mis? Stabiilne olen ma küll, aga geenius ei tunnista ma ennast olevat,” lausus Mnuchin. Meeks küsis veel, kas „stabiilne geenius” (ehk Trump) kuulab Mnuchini nõuandeid. Mnuchin kinnitas, et kuulab.