VIDEO: USA meedia süüdistab Trumpi Venemaale kõrgelt salastatud informatsiooni jagamises, võimud lükkasid süüdistused tagasi

Esmaspäeval avaldas ajaleht Washington Post, et president Donald Trump avaldas kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga kõrgelt salastatud informatsiooni, mis puudutab ISISt.

CNNile kinnitasid kaks endist ametnikku, et Washington Posti informatsioon on õige ja president Trump jagas kohtumisel Vene välisministriga salajast informatsiooni.

Washington Posti teatel oli Trumpi edasi antud informatsioon pärit USA partnerilt ja üle antud luureandmete jagamise kokkuleppe alusel. Seda peetakse nii tundlikuks, et üksikasju on varjatud liitlaste eest ja need on piiratud ligipääsuga isegi USA valitsuse sees, ütlesid ametnikud.

Partner ei ole andnud USA-le luba materjali Venemaaga jagamiseks ning ametnike sõnul ohustab Trumpi otsus seda teha koostööd selle liitlasega, kellel on ligipääs Islamiriigi siseringile. Pärast kohtumist astusid Valge Maja ametnikud samme kahjude vähendamiseks, kirjutab Washington Post.

Ühe asjaga kursis oleva USA ametniku sõnul on tegemist code-word information’iga, mis USA luureagentuuride terminoloogias tähendab üht kõrgematest salastatuse tasemetest. Ametniku sõnul Trump „paljastas Venemaa suursaadikule rohkem informatsiooni, kui me oleme jaganud oma liitlastega“.

Pea igaühe jaoks USA valitsuses oleks sellistest asjadest rääkimine vastasega ebaseaduslik. Presidendina on Trumpil laialdased volitused valitsuse saladuste avalikustamiseks, mistõttu on ebatõenäoline, et ta rikkus seadust, kirjutab Washington Post.

„See on igati šokeeriv,“ ütles USA endine kõrge riigiametnik, kes on lähedane praeguse administratsiooni ametnikele. „Trump näib olevat väga hoolimatu ega taipa asjade tõsidust, millega ta tegeleb, eriti, mis puutub luuresse ja rahvuslikku julgeolekusse. Ja see kõik on varjus selle probleemi tõttu, mis tal on Venemaaga.“

Ühe ametniku sõnul kelkis Trump kohtumisel Lavroviga oma saadava informatsiooniga. „Ma saan suurepäraseid luureandmeid. Mul on inimesed, kes briifivad mulle suurepäraseid luureandmeid iga päev,“ vahendas üks ametnik Trumpi sõnu.

USA presidendi rahvusliku julgeoleku nõuniku H.R. McMasteri sõnul on see info vale, vahendab BBC. "President ja välisminister arutasid terroriorganisatsioonide ähvardustest meie riikidele, teiste seas ka ohust lennundusele. Ühelgi hetkel ei räägitud luureallikatest või meetoditest ning president ei paljastanud ka mingeid sõjalisi operatsioone, mis poleks niigi avalikkusele teada," kinnitas McMaster.

McMaster kinnitas, et oli Trumpi ja Lavrovi kohtumise juures ning salajast informatsiooni USA ja Venemaa vahel ei vahetatud.

Ka välisminister Rex Tillersoni ütles, et Trump rääkis Lavrogia konkreetsetest terrorismiohtudest, kuid ei paljastanud mingeid "allikaid ega meetodeid" nagu ajaleht väidab.