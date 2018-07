VIDEO | USA luurejuht Coats Putini kutsumisest Valgesse Majja: see saab olema eriline

USA riiklik luuredirektor Dan Coats ütles eile, et soovib, et president Donald Trump ei oleks kohtunud Helsingis üksi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Coats ütles eile, et ei tea, mis Trumpi ja Putini kohtumisel Helsingis juhtus. Ainsad muud inimesed kohtumise juures olid kaks tõlki, vahendab PBS.

„Kui ta oleks minult küsinud, kuidas see oleks tulnud läbi viia, oleksin ma soovitanud teist viisi. Aga see ei ole minu roll, see ei ole minu töö,” ütles Coats.

USA peab Venemaalt 2016. aasta valimistesse sekkumise eest vastust nõudma, et tagada, et seda rohkem ei juhtuks, teatas Coats eile.

„Me peame tagama Ameerika rahvale, et nende hääl on tähtis ja väljaspool ohtu,” ütles Coats Aspeni julgeolekufoorumil. „See on demokraatia tuum.”

„On väga selge, et praktiliselt midagi ei toimu [Venemaal]... millest Vladimir Putin ei tea või milleks ta ei ole käsku andnud. Ma arvan, et me oleme selles üsna kindlad,” ütles Coats.

Valge Maja teatas Coatsi esinemise ajal, et Trump esitab Putinile kutse külastada Valget Maja.