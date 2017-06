VIDEO | USA kaitseminister: ma ei näe, et Putin sooviks meiega positiivseid suhteid, pigem on ta strateegiline konkurent

Ühendriikide kaitseminister James Mattis ütles esmaspäeval Kongresssi esindajatekojas, et Venemaa ei paista soovivat USA-ga sõbralikke suhteid.

Demokraat Jackie Speier küsis, kas ministri arvates soovib Vene president Vladimir Putin USA-ga vastastikku kasulikku ja heasoovlikku partnerlussuhet.

"Praegu ei näe ma ühtegi märki, et härra Putin sooviks meiega positiivseid suhteid," vastas Mattis. "See ei tähenda, et me peaks loobuma ühisosa otsimisest. Ent praegu on ta otsustanud konkureerida, olla meie strateegiline konkurent ja me peame selle olukorraga toime tulema, sellisena nagu see on."