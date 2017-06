VIDEO | USA esikoomik teatas Vene telekanali eetris valmidusest kandideerida presidendiks

Ameerika Ühendriikide populaarseima õhtuse teleprogrammi „The Late Show“ saatejuht Stephen Colbert väisas sel nädalal Venemaa pealinna Moskvat, kus ta astus muu seas üles ka riikliku telekanali Pervõi Kanal meelelahutussaates Õhtune Urgant, kus ta andis teada, et kaalub presidendiks kandideerimist.

Colbert tõstis saates „ilusate ja sõbralike vene inimeste auks“ pitsi ja tunnistas: „ma ei mõista, miks küll ükski Trumpi administratsiooni liige ei mäleta teiega kohtumist“.

Koomik palus seejärel saatejuht Ivan Urgantilt kinnitust, et seda programmi ei nädata Ameerika Ühendriikides, misjärel ta pöördus vene vaatajate poole: „ma olen siin, et anda teada, et ma kaalun 2020. aastal presidendiks kandideerimist. Ma usun, et parem on vahendajatest loobuda ja isiklikult venelaste poole pöörduda.“

„Kui keegi soovib mitteametlikult minu kampaania heaks töötada, siis palun andke mulle teada,“ lisas ta.