VIDEO | USA asepresident Pence’i edastatud tervitusele Trumpilt järgnes Müncheni julgeolekukonverentsil piinlik vaikus

Pence kiitis Trumpi tema väidetavate jõupingutuste eest „tugevdada Ameerika sõjalist võimsust ja vaba maailma juhtrolli”.

„Ma toon tervitusi Ameerika Ühendriikide 45. presidendilt, president Donald Trumpilt,” ütles Pence ja tegi pausi aplausi jaoks. Publiku hulgas valitses aga vaikus.

Addressing U.S. allies at the Munich Security Conference, Mike Pence is met with silence as he tells the audience: "I bring greetings from the 45th president of the United States of America, President Donald Trump." pic.twitter.com/yr7SNVhCVf