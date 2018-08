VIDEO | ÜRO: Venezuela migratsioon läheneb Vahemere kriisile

Venezuela vaevleb hetkel majanduskriisi käes ja inimesed liiguvad riigist välja ümbritsevatesse riikidesse. Peruu on tugevdanud piirikontrolli ja Ecuador üritas piire tugevdada, aga kohus lükkas katse ümber.

Üle kahe miljoni Venezuela elaniku on riigist lahkunud alates 2014. aastast. Nad põgenevad kehva majandusliku olukorra käest, kus elanikel on tekkinud puudus toidust, ravimitest ja muudest tarbetest.

Peruusse on viimase aasta jooksul saabunud üle 200 000 Venezuela migrandi. Alates tänasest peab migrantidel olema kaasas pass, et Peruu territooriumile pääseda. Eelnevalt said migrandid ainult ID-kaardiga läbi.

Peruu kodanikud ei suhtu Venezuela migrantidesse hästi. „Ühest küljest tunneme kaasa neile, aga nad võtavad peruulastelt töökohti ära. Raske on rohkem inimesi aidata,“ rääkis riidepoe omanik Giannella Jaramillo AFP-le.

Peruu peaminister César Villanueva teatas, et venezuelalased peavad passi näitama, kuna ID-kaardid ei anna piisavalt palju infot ja neid on lihtne võltsida. Ta lisas, et see ei tähenda, et Peruu sulgeks ust migrantidele.

Rahvusvahalise Migratsiooni Organisatsiooni (IOM) esindaja Joel Millman rääkis, et migrantide olukord näitab, et piirkond vajab abi. „See paisub kriisihetkeni, mida oleme juba teistes kohtades näinud, eriti Vahemeres,“ arvas Millman. „Raske olukord võib kiiresti kriisiolukorraks paisuda ja me peame selleks valmis olema.“