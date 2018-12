VIDEO | Ungaris protestisid tuhanded Orbáni valitsuse „orjaseaduse" vastu

Ungari pealinnas Budapestis toimus eile valitsusvastane meeleavaldus, millest võttis osa tuhandeid inimesi. Meelavaldajad loopisid politseinikke suitsugranaatidega, võimud vastasid pisargaasiga.

Ungarlasi ärritas peaministri Viktor Orbáni valitsuse läbi surutud "orjaseadus" ehk reformid, mille järgi võivad tööandjad nõuda nüüd töötajatelt maksimaalselt 400 lisatöötundi aastas senise 250 asemel. Lisaks lubavad seadused palgamakseid kuni kolme aasta võrra edasi lükata.

Võimude sõnul läheb tööandjatel muudatusi vaja, sest töökätest on riigis puudus, lisaks võimaldab uus seadus rohkem töötunde teha tahtval töötajal seda teha.

Kohaliku meedia teatel kogunes eile meelt avaldama rohkem kui 15 000 inimest. Tegemist on esimese suurprotestiga alates Orbáni võimuletulekust 2010. aastal, mis on kokku toonud kõik opositsioonierakonnad rohelistest paremäärmuslasteni.

Protestijad jõudsid eile rongkäiguga parlamendihoone ette ja karjusid seal: „Orbán, kao minema!". Meeleavaldused algasid möödunud nädala kolmapäeval, mil seadus võeti vastu.

„Nad ei taha kellegagi läbi rääkida. Nad teevad lihtsalt kõike, mis pähe kargab. Nad varastavad kõike, mis kätte satub. See on talumatu ja ei saa niimoodi jätkuda," sõnas transporditöölisest protestija Zoli eile uudisteagentuuri AFP reporterile.

Viimase nädala protestid on Ungaris olnud ka rohkem kui aastakümne vägivaldsemad, kümneid inimesi on vahi alla võetud ja vigastada on saanud vähemalt 14 politseinikku.