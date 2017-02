VIDEO: Üle 350 sisserändaja murdis Marokost läbi piiritara Hispaania Ceuta linna

Üle 350 sisserändaja ründas esmaspäeval edukalt Maroko ja Hispaania vahelist piiri Aafrika mandril asuva Hispaania linna Ceuta ümber.

Noored sisserändajad murdsid jõuga läbi kõrge piiritara ja väljendasid ekstaasi lõpuks Euroopa Liidu riiki jõudmise üle, vahendab The Local.

Mõned suudlesid maapinda ja hüüdsid „Jumal tänatud“ ja „Viva España“, kuigi paljudel olid jalad ja käed verised ning riided rebenenud.

Kahel Aafrika mandril asuval Hispaania linnal Ceutal ja Melillal on Euroopa Liidu ainsad maismaapiirid Aafrika riikidega, mistõttu on need sisserändajate sisenemispunktid. Ronitakse kas üle aia, ujutakse kohale merd mööda või peidetakse end sõidukites.

Kohaliku võimuesindaja sõnul õnnestus siseneda 700 üritanust 356-l. Väravate mahalõhkumiseks kasutati kääre ja haamreid.

Reedel õnnestus tara ületada ligi 500 sisserändajal.