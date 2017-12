VIDEO | Ukrainas Harkivis autoga kuus inimest surnuks sõitnud oligarhi tütar tunnistas kohtus süüd ja palus andestust

Ukrainas Harkivis autoga kuus inimest surnuks sõitnud oligarhi tütar Olena Zaitseva tunnistas täna kohtus oma süüd ja palus hukkunute lähedastelt andestust.

„Ma tunnen kaasa ja palun teilt andestust. Ma tean, et see ei muuda midagi, aga palun, andestage mulle, kui suudate. Ma tõesti palvetan iga päev hukkunute ja kannatanute eest. Kui oleks võimalik kõike tagasi keerata, annaksin ma pool elust. Ma ei istu enam kunagi rooli taha. Ma ei tahtnud, et nii juhtuks. Vabandage, palun,” ütles Zaitseva kohtus, vahendab TSN.

Zaitseva eitas, et on narkomaan.

„Ma tean, et kõik arvavad, et ma olen narkomaan. Ma ei taha, et eeskätt kannatanud arvaksid, et liiklusõnnetuse süüdlane on narkomaan. Ma ei ole narkomaan. Ma ei ole kunagi narkootikume tarvitanud. See on minu jaoks ohtlik minu traumade tõttu. Kui ma mingit narkootikumi võtan, võib see minu jaoks lõppeda surmava tagajärjega,” rääkis Zaitseva.

Zaitseva tunnistas kohtus oma süüd ja on valmis karistust kandma.

18. oktoobril põrkasid Harkivis kokku 20-aastase Zaitseva juhitud Lexus, mis sõitis läbi foori punase tule alt, ja 49-aastase Gennadi Dronovi juhitud Volkswagen Touareg. Lexus paiskus kokkupõrke tagajärjel kõnniteele, kus niitis maha 11 jalakäijat. Kohapeal hukkus viis inimest ja üks suri hiljem haiglas.