VIDEO: Ukraina veteran ja parlamendisaadik Nadija Savtšenko Delfile: kõige tähtsam on vabastada Ukraina korruptsioonist

Neljapäeval ja reedel viibis koos Ukraina ajakirjanike delegatsiooniga Tallinnas Ukraina sõjaveteran ja sõltumatu parlamendisaadik, aastail 2014-16 Venemaal vangistuses hoitud Nadija Savtšenko.

Savtšenko ütles reedel Delfile, et Venemaa hübriidsõjale vastamisel on esimene reegel: vaenlast ei tohi karta. Ukrainas on tema sõnul praegu kõige olulisem ülesanne aga teha lõpp korruptsioonile, mis teeks ka okupeeritud territooriumi tagasisaamise majanduslikus mõttes lihtsamaks. "Kuni riigimehed ei tee korruptsioonile lõppu, kestab sõda väga kaua," lisas Savtšenko.

Homses LP-s ilmub Krister Parise pikem intervjuu Savtšenkoga, kus poliitik ütleb, et vangistatud ukrainlaste tagasisaamiseks pole Venemaaga läbirääkimine liiga kõrge hind.

"Kõik minu kõnelused terroristide, separatistide või kollaborantidega – kuidas neid ka ei nimetataks – et meie inimesi elusalt kätte saada, tulenevad puhtalt isiklikust kogemusest," ütles Savtšenko intervjuus. "Mina istusin kaks aastat. Ma poleks seda pidanud tegema, kui poliitikud oleksid käitunud teistmoodi, otsustavamalt. Aga on inimesi, kes istuvad juba ka kolm aastat ning ikka käituvad poliitikud samal kombel."

Euroopa Parlamendi saadiku Marju Lauristini sõnul tuli ukrainlaste visiidi idee Savtšenkolt. "Küsisin, et kuidas me saaksime Ukrainat paremini aidata," ütles Lauristin. "Tema ütles, et meedia - aidata Ukraina vaba meediat arendada, nõu ja jõuga. Leppisime kokku, et teeme koolituse, Savtšenko leidis inimesed. Eriti need, kes töötavad okupeeritud aladel."

Kahe koolituspäeva jooksul tegeleti eelkõige küsimusega, kuidas Vene infosõjale vastusamme astuda. "Praktilises mõttes käisid nad Eesti Raadio ja ETV venekeelsetes saadetes, uurisid, kuidas see töö on korraldatud," lisas Lauristin. "Eile oli meil väga tugevalt teemaks, kuidas Vene mõjutustegevust analüüsida ja millised võimalused on sellele vastuseisuks. Mul oli väga hea meel, et ka meie oma Moskva-korrespondendid tulid oma kogemust jagama, mis Venemaal toimub. See oli nagu erialainimeste seminar, usun, et sellest oli kasu mõlemale poolele."