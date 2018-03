VIDEO | Türgis veokit ramminud ja põlema süttinud bussis hukkus 13 inimest

Türgi Çorumi provintsis rammis buss täna hommikul veokit ja süttis põlema. Hukkus vähemalt 13 ja viga sai 20 inimest, teatas CNN Türk.

Võimud kardavad, et hukkunute arv võib suureneda.

Istanbulist Tokati teel olnud buss sõitis Osmancıki piirkonnas kella kuue ajal veokile tagant sisse ja süttis põlema.

Osmancıki omavalitsuse juht Hamza Karataş ütles alguses, et kümme inimest hukkus ja 18 sai vigastada, kuid CNN Türk teatas hiljem, et hukkunute arv on tõusnud 13-ni.

Veok oli Çorumi kuberneri büroo teatel pargitud tee äärde, kui buss sellele otsa sõitis.