VIDEO: Türgi parlamendis puhkes Erdoğani võimu suurendamise arutamisel lööming

Türgi parlamendis puhkesid valitseva erakonna ja opositsiooni esindajate vahel füüsilised arveteõiendamised, kui arutati vastuolulist põhiseaduseparanduste paketti, mis suurendaks oluliselt president Recep Tayyip Erdoğani võimu.

Opositsioon süüdistab valitsevat Õigluse ja Arengu Parteid (AKP) põhiseaduslike reeglite rikkumises, mis nõuavad salajast hääletamist. Mitmed valitseva erakonna parlamendiliikmed on demonstratiivselt oma eelistusi näidanud, mis on viinud süüdistusteni, et erakond avaldab neile survet põhiseaduseparanduste poolt hääletamiseks ja võtab neilt õiguse iseseisvaks otsustamiseks, vahendab Associated Press.

Erdoğan on põhiseaduseparandusi juba pikka aega läbi suruda püüdnud, kinnitades, et tugev juht muudab Türgi tugevamaks.

Kriitikud kardavad, et põhiseaduseparandused annavad Erdoğanile liiga suure võimu liiga vähese kontrolliga.