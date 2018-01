VIDEO | Türgi lennuväljal sõitis reisilennuk rajalt välja nõlvalt alla

Intsident leidis aset öösel vastu pühapäeva Kirde-Türgi Trabzoni lennuväljal. Telekaadritelt oli näha, kuidas lennuki nina on veele väga lähedal, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Türgi lennufirma Pegasus Airlines pressiesindaja ütles, et keegi ei saanud viga.

Lennuk Boeing 737-800, mille pardal oli 162 reisijat, kaks pilooti ja neli stjuuardit, saabus Trabzoni Ankarast, kui sellega juhtus „lennurajal „kõrvalepõike intsident““, märkis ta.

#BREAKING: Passenger jet skids off freezing runway at Turkey's Trabzon Airport stopping just feet from the sea: non of the 162 people onboard were injured pic.twitter.com/eV1j7UfU1T— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 14, 2018