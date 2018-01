VIDEO | Tulvav Seine on ajanud Pariisi rotid hulgaliselt liikvele

Pariislased näevad lähipäevil tõenäoliselt rohkem rotte kui tavaliselt Seine’i jõe veetaseme jätkuva tõusu tõttu.

Rats scamper outside the Notre Dame cathedral in Paris as flooding, caused by the River Seine, forces the rodents out onto the streets. https://t.co/iMHeZPAzJa pic.twitter.com/VWG8UhAsAs — ABC News (@ABC) January 25, 2018

Seine’i veetase peaks laupäeval jõudma 6,2 meetrini, mis leidis viimati aset 2016. aastal, vahendab AFP.

Pariisi rotiprobleem on sellest muutunud nähtavamaks, sest nende elupaigad on üleujutatud ja nad on sunnitud otsima kuivemaid kohti.

„See ei tähenda, et neid on rohkem, me lihtsalt näeme neid rohkem,” ütles „linnas elavate bioagressorite” ekspert Pierre Falgayrac.

Üleujutus võib Pariisi rotipopulatsiooni veidi harvendada, kuid Falgayraci sõnul on see ainult ajutine, enne kui saavutatakse taas praegune tase, mis on 1,75 rotti iga pariislase kohta.