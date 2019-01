VIDEO | Tulistamine ja tagaajamine: California politsei jälitas kahtlusalust ligi tund aega

Meest hakati jälitama pärast seda, kui ta peatumismärguannet eiras. Politseis tekitas küsimusi, et auto tuuleklaas oli mõranenud ning tagumises aknas oli kahtlane auk. Esialgu arvati, et auto võib olla ärandatud, kuid see kinnitust ei leidnud. Orange´i maakonnas rammis põgenev juht tõukerattal viibinud isikut ja sõitis üle tema jalgadest. Ohver viidi haiglasse, tema elu pole ohus. Jälitamist alustas Culveri linna politsei ning seejärel võttis ülesande üle California maantepatrull.

Meest püüti mitu korda rammimise abil peatuma sundida, kuid see ei õnnestunud. Autot juhtinud Karl Flores peatus alles pärast seda, kui bensiin otsa lõppes ja sai politsei tulistatud haavlitest näkku haavata, enne kui ta kinni peeti. Kahtlusaluse abikaasa sõnul on tegu sõjaveteraniga, kes kannatab posttraumaatilise stressi all.