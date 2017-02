VIDEO: Tuhanded avaldasid Londonis Trumpi „moslemikeelu“ vastu meelt

Meeleavaldajatel olid käes plakatid loosungitega: "Ei Trumpile. Ei sõjale" ja "Trump: eriline suhe? Öelge lihtsalt ei".

Mitmed britid ei ole rahul Trumpi immigratsioonipoliitikaga, mis on nende meelest diskrimineeriv, ega peaminister Theresa May valitsuse. suutmatusega see kiiremini hukka mõista, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump keelas möödunud nädalal inimeste saabumise Ameerika Ühendriikidesse seitsmest riigist, öeldes, et tema administratsioon vajab aega, et töötada välja rangem julgeolekukontroll põgenike, immigrantide ja turistide suhtes suurema ohutasemega riikidest.

