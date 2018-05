VIDEO | „Tšeburaška“ ja „Snežinka“: Ida-Ukraina „rahvavabariik“ hakkas sõjatehnikat tootma

Venemaa, nagu ikka, eitab, et tema separatiste relvadega varustab, väites, et nende näol on tegemist omaaegse sõjatehnikaga Ukrainalt, kuigi tegelikult on tihti juttu militaarvarustusest, mida ukrainlastel ei ole kunagi olnudki.

Tänavu leiti uus põhjendus: „rahvavabariigil“ on oma relvatööstus, mis toodab ekskusiivset sõjatehikat.

9. mail demonstreeriti mässuliste juhi Oleksandr Zahhartšenko kohalolekul seda väidetavat varustust pea miljoni elanikuga Donetski tänavatel. Zahhartšenko väitel varjati seni sõjaväetööstuse olemasolu, kuigi see alustas töö tegemist täistuuridel juba kolme aasta eest, produtseerides tänaseks kaks mitmelasulist raketiheitjat: „Tšeburaška“ ja „Snežinka“.

„Tšeburaška“ suudab tulistada korraga 64 lasku, rünnates mässuliste väitel ukrainlasi vaenlase jaoks „arusaamatul ja hirmutaval“ moel. „Hirmunud ukrainlased ei suuda mõista, millega nende pihta tulistatakse,“ selgitati separatistide propagandamasina poolt.

Analüütikute sõnul on seesugustel relvadel puhtalt propagandistlik, mitte sõjaline eesmärk, vahendab Läti Delfi. Ajal, mil demonstreeritakse taolist sõjaväetehnikat, jätkatakse sõjatandril võitlust venelaste oluliselt paremate relvadega. „Ilma kahtlusteta on see osa infosõjast, esitamakas sõnumit: vaadake, me suudame ennast ise, ilma Venemaa igasuguse abita relvadega varustada,“ märkis militaarekspert Mārtiņš Vērdiņš.

Ekspertide sõnul on tõsiselt kaheldav, et separatistide relvadega saab üldse sihtmärke rünnata. Ja kui saabki, siis nende võimekus sihtmärke tabada on tõenäoliselt enam kui kehv.