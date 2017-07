VIDEO | Trumpi vanem poeg kohtus Clintoni kohta kompra saamiseks Vene advokaadiga

Ameerika Ühendriikide riigipea vanem poeg Donald Trump jr kohtus eelmisel aastal valimiskampaania ajal Vene riigi agendat edendava advokaadiga, kes lubas talle „abistavat“ teavet Hillary Clintoni kohta.

Trump jr otsustas pühapäeva õhtul pärast avalikkusesse jõudnud infot kohtumise toimumist tunnistada. Ta väitis, et tema isa, kellest sai mõni nädal varem vabariiklaste presidendikandidaat, ei olnud teadlik selle teoks saamisest, kirjutab ajaleht The New York Times.

Teadaolevalt osales kohtumisel aga Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner ja kampaaniajuht Paul Manafort, kes pidi hiljem tagasi astuma seoses süüdistustega, et ta ajas äri Ukraina kuritegelike Venemaa-meelsete eksliidritega.

Vene advokaat Natalia Veselnitskaja kohtus Trump jr, Kushneri ja Manafortiga mullu 9. juunil. Riigipea poja väitel tuli toona juttu riikidevahelisest adopteerimisskeemist, mitte Clintonist.

Valge Maja allikate sõnul lubas Veselnitskaja kohtumise eel Trump jr'ile komprat Clintoni kohta.

Trump jr'i sõnul väitis venelasest advokaat talle, et tal on infot selle kohta, et Clintonit ja tema erakonda rahastab mitu inimest, kellel on seos Venemaaga. Kohtumisel sai aga selgeks, et mingit mõistlikku teavet ei ole, tõdes Trump jr.

Tegemist on esimese kohtumisega Trumpi lähikondlaste ja Venemaa kodaniku vahel, mis leiab kinnitust ja tõotab viidata, et vähemalt osa Trumpi tiimist oli valimiste võitmiseks valmis vastu võtma venelaste abi.

Veselnitskaja on prominente Vene advokaat, keda tuntakse oma riigi agenda eest seisjana. Tema sõnul ei tulnud Trumpi kampaaniameeskonna liikmetega kohtumisel sõnagagi juttu presidendikampaaniaga seonduvast. Ühtlasi eitas ta kategooriliselt, et esindas toona Vene valitsust.