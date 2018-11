VIDEO | Trumpi poolt „jämedaks ja kohutavaks inimeseks” nimetatud CNN-i reporter sai Valge Maja uksekeelu

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders teatas oma avalduses, et Acostalt võetakse ära niinimetatud „hard pass”, mis annab talle ligipääsu Valge Maja territooriumile, vahendab CNN.

CNN teatas, et Acostal on televõrgu täielik toetus.

CNN-i sõnul võeti Acostalt ligipääs kättemaksuks väljakutsuvate küsimuste eest pressikonverentsil. „Seletuseks pressisekretär Sarah Sanders valetas. Ta esitas valesüüdistusi ja viitas intsidendile, mida ei ole juhtunud. See pretsedenditu otsus on ohuks meie demokraatiale ja riik väärib paremat. Jim Acostal on meie täielik toetus,” teatas CNN.

Valge Maja korrespondentide assotsiatsioon (WHCA) tegi samuti avalduse ja nimetas Acostalt ligipääsu äravõtmist vastuvõetamatuks.

Acosta on olnud Trumpi tegevust kajastades üks agressiivsemaid reportereid, mis on toonud talle hulgaliselt fänne, aga ka tohutult kriitikuid.

Sotsiaalmeedias tänasid paljud Acostat selle eest, et ta püüdis eilsel pressikonverentsil Trumpi tema sõnade ja tegude eest vastutusele võtta. Trumpi-meelne meedia süüdistas aga Acostat temalt mikrofoni ära võtta püüdnud Valge Maja abi väärkohtlemises.

Seda kordas oma avalduses ka Sanders. „President Trump usub vabasse pressi ning ootab ja tervitab karme küsimusi talle ja tema administratsioonile,” ütles Sanders. „Me ei tolereeri aga kunagi seda, et reporter paneb käed külge noorele naisele, kes püüab lihtsalt teha oma tööd Valge Maja internina. See käitumine on täiesti vastuvõetamatu.”