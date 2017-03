VIDEO: Trumpi minister nimetas Ameerikasse toodud orje sisserändajateks

Ben Carson esines oma esimese avaldusega USA elamumajanduse ja linnaarengu ministrina, milles võrdles orje paremat elu otsinud sisserändajatega, põhjustades sellega sotsiaalmeedias tormi.

Carson rääkis saalitäiele föderaaltöötajatele, et tahtevastaselt kinni püütud, orjaks müüdud ja Ameerikasse veetud aafriklastel olid samad lootused ja unistused kui varastel sisserändajatel, vahendab Washington Post.

„See on see, mida Ameerika endast kujutab. Unistuste ja võimaluste maa. Olid teised sisserändajad, kes tulid siia orjalaevade põhjas, töötasid veelgi kauem, veelgi rängemalt vähema eest,“ ütles Carson. „Aga ka neil oli unistus, et ühel päeval võiksid nende pojad, tütred, pojapojad ja tütretütred, pojapojapojad ja tütretütretütred püüelda jõukuse ja õnne poole sellel maal.“

Twitteris hakati pensionil neurokirurgi Carsoni prohmaka üle otsekohe nalja tegema. Näiteks küsiti, kas Carson vajab ajusiirdamist. Postitati fotosid orjaahelatest Aafrika Ameerika Ajaloo ja Kultuuri Rahvuslikust Muuseumist ning küsiti sarkastiliselt, kas Carson nimetab neid „pagasiks“. Teiste sõnul peaks Carsoni loogikat kasutades nimetama interneerimislaagreid „puhkuselaagriteks“ ja koonduslaagreid „dieediasutusteks“.

Carson võttis sõna esmaspäeva õhtul ja teatas Twitteris, et inimene võib olla „sunniviisiline sisserändaja“ ning defineeris sõna immigrant „isikuna, kes tuleb välisriiki alaliselt elama“.

Loe veel

„Orjad lihtsalt ei andnud alla ega surnud, meie esivanemad tegid endast midagi,“ kirjutas Carson Twitteris.

Hiljem Facebookis tunnistas Carson, et sisserändajad ja orjad elasid läbi „kaks täiesti erinevat kogemust“.