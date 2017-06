VIDEO | Trumpi kliimakokkuleppest taandumine pälvis ülemaailmse hukkamõistu

President Donald Trumpi teade USA taandumisest 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppest on rahvusvaheliselt hukka mõistetud.

ÜRO peasekretäri António Guterresi pressiesindaja nimetas seda suureks pettumuseks ning Euroopa Liit teatas, et tegemist on kurva päevaga maailma jaoks, vahendab BBC News.

Pariisi kokkulepe kohustab USA-d ja veel 187 riiki hoidma tõusvat ülemaailmset temperatuuri vähem kui kaks Celsiuse kraadi üle tööstusajastu eelse taseme ja püüdma piirata seda 1,5 kraadiga üle mainitud taseme.

Kokkuleppele ei kirjutanud alla vaid Süüria ja Nicaragua.

USA endine president Barack Obama, kes Pariisi kokkuleppega nõustus, kritiseeris Trumpi sammu kohe, nimetades seda tuleviku tagasilükkamiseks.

Disney tegevjuht Robert Iger ja ettevõtja Elon Musk lahkusid Valge Maja nõuandvatest kogudest.

Senati demokraatide liider Chuck Schumer nimetas otsust üheks halvemaks poliitiliseks sammuks 21. sajandil tohutu kahju tõttu USA majandusele, keskkonnale ja geopoliitilisele asendile.

Kanada on president Trumpi otsuses sügavalt pettunud, teatas peaminister Justin Trudeau.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles telefonikõnes Trumpile, et kokkulepe kaitseb tulevaste põlvkondade jõukust ja julgeolekut.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et austab Trumpi otsust, kuid usub, et see oli viga nii USA kui ka meie planeedi jaoks.

„Ma ei ole lihtsalt pettunud, vaid tunnen ka viha,“ teatas Jaapani rahandusminister Taro Aso.

Trump andis mõista, et on avatud uuele kliimakokkuleppele, ja ütles, et alustab läbirääkimisi kas Pariisi kokkuleppega taasühinemiseks või täiesti uue kokkuleppe sõlmimiseks tingimusel, et see on USA suhtes õiglane.

Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia juhid tegid kiiresti ühisavalduse, milles lükkasid uued läbirääkimised kokkuleppe üle tagasi.

„Me peame 2015. aasta detsembris Pariisis tekitatud liikumist tagasipööramatuks ja usume kindlalt, et Pariisi kokkulepet ei saa uuesti läbi rääkida, sest see on elutähtis instrument meie planeedi, ühiskondade ja majanduste jaoks,“ öeldakse avalduses.

Macron ütles Trumpi ennast parafraseerides: „Kus iganes me elame, kes iganes me oleme, jagame me kõik sama vastutust: teeme ome planeedi taas suureks.“

Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas, et teised suured tegijad suurendavad USA meelemuutuse peale oma jõupingutusi.

USA-s lubasid New Yorgi, California ja Washingtoni osariikide kubernerid kiiresti Pariisi kokkuleppe tingimustest kinni pidada.