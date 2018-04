VIDEO | Trump väitis, et ei tea pornostaarile vaikimisraha maksmisest midagi, ja võis ennast sellega sisse rääkida

Daniels on öelnud, et talle maksti enne 2016. aasta presidendivalimisi 130 000 dollarit vaikimise eest. Daniels on Trumpi kohtusse kaevanud, et tühistada lõplikult vaikimiskokkulepe, mille järgi ei oleks tohtinud ta suhtest Trumpiga rääkida. Daniels väidab, et kokkulepe ei kehti, sest Trump ei kirjutanud sellele alla.

Trumpi lennukis antud kommentaar võib aga tema ja ta advokaadid kitsikusse ajada. Danielsi kohtuasi on üles ehitatud sellele, et vaikimiskokkulepe on kehtetu, sest Trump ei olnud selle osapool. Öeldes, et ta ei tea kokkuleppest midagi, näis Trump seda väidet kinnitavat, mis võib tähendada, et ükski osapool ei ole sellega õiguslikult seotud, mis võib sillutada Danielsile tee kõigest vabalt rääkimiseks tagajärgi kartmata.