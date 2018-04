VIDEO | Trump väitis, et ei tea pornostaarile vaikimisraha maksmisest midagi, ja võis ennast sellega sisse rääkida

USA president Donald Trump väitis eile, et ei tea oma advokaadi poolt pornostaar Stormy Danielsile seksuaalsuhte kohta Trumpiga vaikimise eest 130 000 dollari maksmisest midagi, vahendab New York Times.

Trump ütles esimesed avalikud sõnad selle teema kohta presidendilennuki Air Force One’i pardal Lääne-Virginiast White Sulphur Springsist naastes. Ajakirjaniku küsimusele, kas ta teadis Danielsile maksmise kohta, vastas Trump: „Ei.”

Ajakirjanik küsis edasi, miks Trumpi isiklik advokaat Michael Cohen selle makse tegi. „Te peate küsima Michael Cohenilt. Michael on minu advokaat ja te peate küsima Michael Cohenilt,” vastas Trump.

Trump ütles, et ei tea, kust raha tuli, ja ignoreeris küsimust, kas ta on asutanud fondi, kust Cohen võis raha võtta.

Daniels on öelnud, et talle maksti enne 2016. aasta presidendivalimisi 130 000 dollarit vaikimise eest. Daniels on Trumpi kohtusse kaevanud, et tühistada lõplikult vaikimiskokkulepe, mille järgi ei oleks tohtinud ta suhtest Trumpiga rääkida. Daniels väidab, et kokkulepe ei kehti, sest Trump ei kirjutanud sellele alla.