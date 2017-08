VIDEO | Trump tänas Putinit 755 USA diplomaadi Venemaalt väljasaatmise eest: me säästame palju raha

USA president Donald Trump näitas neljapäeval üles tänulikkust, mitte pahameelt Venemaa otsuse üle sundida USA saatkonda Moskvas kärpima personali 755 inimese võrra.

Venemaa president Vladimir Putin andis eelmisel kuul korralduse kahe USA diplomaatilise kinnisvaraobjekti äravõtmiseks ja USA saatkonna personali kärpimiseks enam kui poole võrra vastuseks USA kongressi kehtestatud sanktsioonidele Venemaa sekkumise eest eelmise aasta presidendivalimistesse, vahendab New York Times.

„Ma tahan teda tänada, sest me tahame kärpida palgalehe osas, ja mis puutub minusse, siis ma olen väga tänulik, et ta lasi minna väga suurel arvul inimestel, sest nüüd on meil väiksem palgaleht,“ ütles Trump ajakirjanikele oma golfiklubis New Jersey osariigis Bedminsteris. „Nende tagasi minemiseks pole ühtki tõelist põhjust. Seega hindan ma kõrgelt seda, et me oleme saanud kärpida Ühendriikides oma palgalehte. Me säästame palju raha.“

Trump rääkis seda kergel toonil, kuid pole selge, kas ta tegi nalja, märgib New York Times. Igal juhul jäi Trump ajalehe sõnul truuks Putini kritiseerimisest hoidumisele, ükskõik kui pingelisteks suhted kahe riigi vahel ka kasvanud ei ole.

USA ametnike sõnul on Putini kästud personali kärpimisel märkimisväärne mõju saatkonna osutatavatele teenustele, näiteks aeglustub oluliselt viisade väljaandmise protsess. Saatkonna teine tähtis funktsioon on kohaliku informatsiooni ja luureandmete kogumine poliitikakujundajate informeerimiseks kodumaal, mis saab tõenäoliselt samuti takistatud.

„Meie personali kärpimine 755 inimese võrra teeb tohutut kahju meie diplomaatilisele missioonile Venemaal,“ kommenteeris president Barack Obama aegne USA suursaadik Venemaal Michael McFaul. „Et meie president ei tunnista seda ilmselget tõsiasja, viitab sellele, et ta ei mõista, mida saatkonnad Ameerika rahvuslike huvide edendamiseks teevad.“

Trumpi jutu mõistis hukka ka demokraadist esindajatekoja liige Kathleen Rice. „See on solvav USA diplomaatide suhtes,“ kirjutas Rice Twitteris. „Samuti väga, väga rumal. Diplomaate ei vallandata vaenulikust välisriigist väljaviskamise eest.“