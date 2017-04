VIDEO: Trump: suur, suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et suur konflikt Põhja-Koreaga on võimalik, kuid tema eelistaks diplomaatilist lahendust.

„On olemas võimalus, et me võime lõpuks sattuda suurde, suurde konflikti Põhja-Koreaga. Absoluutselt,“ ütles Trump saja ametis oldud päeva täitumise puhul Reutersile antud intervjuus.

„Meile meeldiks väga lahendada asju diplomaatiliselt, aga see on väga keeruline,“ lisas Trump.

Trumpi sõnul on Põhja-Korea tema suurim ülemaailmne väljakutse. Ta kiitis ülevoolavalt Hiina presidenti Xi Jinpingi abi eest Pyongyangi ohjeldamisel. Trump ja Xi kohtusid varem sel kuul Floridas.

„Ma usun, et ta püüab väga. Ta ei taha kindlasti näha segadust ja surma. Ta ei taha seda näha. Ta on hea mees. Ta on väga hea mees ja ma õppisin teda väga hästi tundma,“ rääkis Trump Xi kohta. „Sealjuures armastab ta Hiinat ja ta armastab Hiina rahvast. Ma tean, et ta tahaks suuta midagi teha, võib-olla on võimalik, et ta ei suuda.“

Küsimusele, kas ta peab Põhja-Korea valitsejat Kim Jong-uni ratsionaalseks, vastas Trump, et tegutseb lähtudes eeldusest, et ta on ratsionaalne. Trump märkis, et Kim võttis riigi juhtimise üle noores eas.

„Ta on 27 aastat vana. Tema isa sureb, võttis režiimi üle. Nii et öelge, mis tahate, aga see ei ole lihtne, eriti selles eas,“ ütles Trump. „Ma ei tunnusta teda või ma ei tunnusta teda. Ma lihtsalt ütlen, et see on väga raske asi, mida teha. Selle kohta, kas ta on või ei ole ratsionaalne, mul ei ole selle kohta arvamust. Ma loodan, et ta on ratsionaalne.“