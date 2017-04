VIDEO: Trump: sõime just Hiina presidendiga kõige kaunimat šokolaadikooki, kui otsustasin raketilöögi anda

USA president Donald Trump andis meeleoluka intervjuu Fox Business Networki ajakirjanikule Maria Bartiromole, mis läks eetrisse kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul.

Trump rääkis Bartiromole muuseas ka seda, kuidas tegi õhtusöögil Hiina presidendi Xi Jinpingiga otsuse anda raketilöök Süürias, vahendab Washington Post.

„Ma istusin lauas. Me olime lõpetanud õhtusöögi. Nüüd sõime me magustoitu. Ja me sõime kõige kaunimat šokolaadikoogi tükki, mida on kunagi nähtud, ja president Xi nautis seda. Ja mulle anti edasi sõnum kindralitelt, et laevad on paigas ja laetud, mida te teete. Ja me tegime otsuse seda teha, nii et raketid olid teel. Ja ma ütlesin, härra president, las ma seletan teile midagi. See oli magustoidu ajal. Me oleme just välja lasknud 59 raketti, millest kõik tabasid, muide, uskumatu, teate, sadade miilide kauguselt, millest kõik tabasid, hämmastav,“ jutustas Trump.

„Mehitamata?“ küsis Bartiromo. „Hiilgav.“

„See on nii uskumatu. See on hiilgav. See on geenius. Meie tehnoloogia, meie varustus on parem kui kellelgi teisel korrutada viiega. Tähendab vaadake, meil on tehnoloogia mõttes, keegi ei pääse isegi konkureerimisele ligi. Nüüd hakkame me sellest aru saama, sest, teate, sõjaväge on nii hullusti kärbitud ja vähendatud eelmise administratsiooni poolt ja sõja poolt Iraagis, mis oli veel üks katastroof. Nii et, mis juhtub, on see, et ma ütlesin, et me lasime just välja 59 raketti, mis suunduvad Iraaki, ja ma tahtsin, et te seda teaksite. Ja ta sõi oma kooki. Ja ta oli vait,“ rääkis Trump Xi kohta.

Bartiromo: „(kuuldamatu) … Süüriasse?“

Trump: „Jah. Suunduvad Süüriasse. Teiste sõnadega, me oleme just välja lasknud 59 raketti, mis suunduvad Süüriasse. Ja ma tahan, et te seda teaksite, sest ma ei tahtnud, et ta koju läheks. Me olime peaaegu lõpetanud. See oli terve päev Palm Beachis. Me olime peaaegu lõpetanud ja ma – mida ta teeb, lõpetab oma magustoidu ja läheb koju ja siis nad ütlevad, teate, see mees, kellega te just õhtust sõite, ründas just ühte riiki?“

Bartiromo: „Kuidas ta reageeris?“

Trump: „Niisiis ta tegi kümneminutilise pausi ja siis ta küsis tõlgilt, et palun öelge seda uuesti. Ma ei arvanud, et see on hea märk. Ja ta ütles mulle, et igaüks, kes kasutab gaase – võiks peaaegu öelda või midagi muud – aga igaüks, kes on nii jõhker ja kasutab gaase, et teha seda väikestele lastele ja imikutele, siis on see okei.“