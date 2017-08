VIDEO | Trump: Põhja-Korea kahetseb USA ähvardamist või ründamist tõsiselt

USA president Donald Trump hoiatas reedel, et Põhja-Korea kahetseb tõsiselt, kui diktaator Kim Jong-uni režiim jätkab USA ähvardamist või ründab USA territooriumi või liitlast.

„Kui ta toob kuuldavale ühe ähvarduse varjamatu ähvarduse vormis … või kui ta teeb midagi Guami suhtes või mingi muu koha suhtes, mis on Ameerika territoorium või Ameerika liitlane, kahetseb ta seda tõsiselt,“ ütles Trump oma golfiklubis New Jersey osariigis Bedminsteris ajakirjanikele, vahendab Politico. „Ja ta kahetseb seda kiiresti.“

Trump kirjutas reedel ka Twitteris, et sõjalised lahendused on täielikult asjakohased ning USA on „lukustatud ja laetud“, kui Põhja-Korea peaks ebamõistlikult tegutsema.

Kui Trumpilt selle säutsu tähenduse kohta kommentaari küsiti, vastas ta, et see on üsna ilmselge.

„Me jälgime seda väga tähelepanelikult. Ja ma loodan, et nad mõistavad täielikult minu öeldu tõsidust, ja ma ütlesin, mida ma mõtlen,“ jätkas Trump. „Nii et loodetavasti nad mõistavad täpselt, mida ma ütlesin, ja nende sõnade tähendust. Neid sõnu on väga, väga kerge mõista.“

Kriitikute sõnul ei aita Trumpi sõjakad avaldused olukorda Põhja-Korea ümber lahendada, kuid Trump väitis, et kriitikud ütlevad seda ainult tema pärast.

„Kui keegi teine oleks samad sõnad välja öelnud, mille mina ütlesin, ütleksid nad: „Milline suurepärane avaldus, milline imeline avaldus,““ lausus Trump. „Aga ma ütlen teile, meil on selles riigis kümneid miljoneid inimesi, kes on nii õnnelikud selle üle, mida ma ütlen, sest nad ütlevad: „Lõpuks on meil president, kes astub meie riigi eest välja ja ausalt öeldes astub välja meie sõprade ja liitlaste eest.“ Ja see mees ei pääse selle eest, mis ta teeb, karistuseta. Uskuge mind.“

Trumpi sõnul on Põhja-Korea aastakümneid „halvasti käitunud“, paljude administratsioonide ajal, kes pole seda küsimust käsile võtnud. „Mul pole muud valikut, kui see käsile võtta ja ma võtan selle käsile,“ teatas Trump. „Ja me oleme kas väga, väga edukad, kiiresti, või me oleme väga, väga edukad teisel viisil kiiresti.“