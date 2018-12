VIDEO | Trump nääkles Ovaalkabinetis demokraatidega ja lubas valitsuse töö peatada

„Kui meil ei ole piiriturvalisust, lasen ma valitsuse töö peatada – meil on vaja piiriturvalisust,” teatas Trump, asudes vastamisi New Yorgi senaatori Chuck Schumeri ja California esindajatekoja liikme Nancy Pelosiga.

„Ma võtan selle enda peale. Mina olen see, kes peatab valitsuse töö. Ma ei kavatse selles sind süüdistada,” lisas ta, soovides pidada vaidlust telekaamerate ees, kuigi demokraadid soovitasid tal korduvalt jätkata läbirääkimisi kinniste uste taga.

„Nancy, see ei ole halb; seda nimetatakse läbipaistvuseks,” nähvas Trump pärast üht seesugust soovitust Pelosilt, kes pani riigipea tuju proovile, kui lõi ettekujutuse olukorrast, mida ta kireldas kui Trumpi-seisakut, mille põhjuseks oleks tulevase esindajatekoja enamuse juhi sõnul „ebaefektiivne ja raiskav piirimüür”.

„Ameerika inimesed saavad aru, et me peame hoidma valitsuse töös, et miski ei õigusta seisakut, ja et me ei tohiks saada Trumpi-seisakut,” ütles Pelosi. Trump, kes kuulis oma nime, reageeris kiiresti: „Mida?” küsis ta.