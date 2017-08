VIDEO | Trump mõistis uues avalduses rassistid ja uusnatsid otsesõnu hukka

USA president Donald Trump mõistis täna hukka Ku Klux Klani, uusnatsid ja valgenahaliste üleoleku pooldajad nimetades neid kurjategijateks ja kaabakateks.

Laupäeval puhkesid Charlottesville'i linnas paremäärmuslaste ja vastumeeleavaldajate kokkupõrked. Rahutustes sõitis vastumeeleavaldajate sekka auto, mille tagajärjel sai üks inimene surma. Autot juhtis arvatav valgete üleoleku pooldaja, vahendas ERR.

Trump sattus kriitikatule alla, sest tunde pärast rünnakut toimunud hukkamõistvas avalduses ei nimetanud ta ühtegi konkreetset vihagruppi, vaid süüdistas vägivallas "mitut osapoolt". Mõne vabariiklasest ja demokraadist poliitiku hinnangul oleks Trump pidanud avalduses eraldi nimetama need vihagrupid, kes põhjustasid Charlottesville'i raputanud vägivaldsed rahutused.

"Rassism on kurjast ning need, kes põhjustavad vägivalda selle nimel on kurjategijad ja kaabakad, kaasa arvatud Ku Klux Klan, uusnatsid ja valgenahaliste üleoleku pooldajad ning teised vihagrupid, kes on eemaletõukavad kõigele, mida peame ameeriklastena kalliks," ütles Trump täna.

"Need, kes levitavad vägivalda kitsarinnalisuse nimel, annavad hoobi Ameerika keskmesse."

"Me kaitseme kõikide ameeriklaste pühi õigusi," ütles president.