VIDEO | Trump: mina oleksin tulistamise ajal Florida kooli ka ilma relvata sisse tormanud

USA president Donald Trump kuulutas, et tema oleks Florida kooli, kus parajasti toimus tulistamine, sisse tormanud isegi siis, kui ta oleks olnud relvastamata, viidates relvastatud šerifiabile, kes ootas väljas.

„Ma tõesti usun, et ma oleksin sinna sisse jooksnud, isegi kui mul poleks relva olnud,” ütles Trump Valges Majas toimunud kohtumisel kuberneridega, kus arutati koolide ohutust pärast 17 inimelu nõudnud tulistamist Floridas, vahendab NBC News.

Floridas Parklandis asuva Marjory Stoneman Douglase keskkooli turvamehe Scot Petersoni välja ootama jäämist nimetas Trump „ausalt öeldes tülgastavaks” ning kritiseeris ka mitmeid šerifiabisid, kes kohe koolihoonesse ei sisenenud, märkides kuberneridele, et need korrakaitsjad „ei olnud just aumedali võitjad”.

„See, kuidas nad esinesid, oli tõesti häbiväärne,” lausus Trump.