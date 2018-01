VIDEO | Trump: miks me laseme inimestel sitaauguriikidest siia tulla?

USA president Donald Trump läks eile Ovaalkabinetis närvi kongresmenide peale, kui arutati Haiti, El Salvadori ja Aafrika riikide sisserändajate kaitsmist osana erakonnaülesest immigratsioonikokkuleppest, teatasid mitmed kohtumisel osalenud.

„Miks me laseme kõigil neil inimestel sitaauguriikidest siia tulla?” küsis Trump kohtumisel osalenute sõnul neile riikidele viidates, vahendab Washington Post.

Seejärel pakkus Trump, et USA peaks selle asemel sisse tooma rohkem inimesi sellistest riikidest nagu Norra, mille peaministri Erna Solbergiga ta kolmapäeval kohtus. Ühe Valge Maja ametniku sõnul ütles Trump, et oleks avatud ka enamatele sisserändajatele Aasia riikidest, sest ta tunneb, et nemad aitavad USA-d majanduslikult.

Eraldi tõi Trump välja Haiti, öeldes, et sisserändajad sellest riigist tuleb jätta ilma igasuguse kokkuleppeta.

„Miks on meil vaja rohkem haitilasi?” küsis Trump kohtumisega kursis olevate inimeste sõnul. „Viige nad välja.”

Presidendi sõnad mõistsid kiiresti hukka demokraadid ja mõned vabariiklased.

„Demokraadid ja vabariiklased senatis tegid ettepaneku. Vastus on see presidendi rassistlik vihapurse. Kuidas te saate teda tõsiselt võtta?” küsis demokraadist esindajatekoja liige Luis Gutiérrez. „Nad [vabariiklased] ei usu immigratsiooni – asi on alati olnud värvilistes inimestes ja nende sellest riigist eemal hoidmises.”

Esindajakoja mustanahaliste bloki esimees, demokraat Cedric L. Richmond ütles Twitteris, et Trumpi avaldus on järjekordne tõend, et tema „Tehke Ameerika jälle suureks” tähendab tegelikult „Tehke Ameerika jälle valgeks”.

Sõna võtsid ka mõned vabariiklased. Esindajatekoja liige Mia Love, kelle pere on pärit Haitilt, ütles, et Trumpi jutt oli ebasõbralik, lõhestav, elitaristlik ning löök näkku USA väärtustele. Love nimetas seda käitumist riigijuhi puhul vastuvõetamatuks.

Haiti suursaadik USA-s Paul G. Altidor ütles, et Trump on Haiti ja sealse rahva kohta kas valesti informeeritud või valesti haritud. Altidori sõnul upub saatkond ameeriklaste vabanduskirjadesse.

Demokraadid osutasid kiiresti, et haitilased töötavad Trumpi Mar-a-Lago kuurordis Floridas ning et ta ülistas haitilasi ühel ümarlaual Miamis septembris.