VIDEO: Trump: ma arvasin, et presidendiamet on kergem kui mu eelmine elu

USA president Donald Trump rääkis esimese saja ametis oldud päeva peatse täitumise puhul antud intervjuus Reutersile, et igatseb autojuhtimist, tunneb end nagu kookonis olevat ja on üllatunud, kui raske on tema uus töö.

„Ma armastasin oma eelmist elu. Mul oli nii palju asju käimas,“ ütles Trump. „See on rohkem töö kui mu eelmine elu. Ma mõtlesin, et see on kergem.“

Enam kui viis kuud pärast võitu presidendivalimistel ja kaks päeva enne saja päeva tähise täitumist vaevavad Trumpi endiselt valimised. Keset juttu Hiina presidendist Xi Jinpingist tegi Trump pausi, et jagada välja koopiad tema sõnul viimastest andmetest 2016. aasta valimiste kohta.

„Palun, te võite selle omale võtta, see on viimane kaart numbritest,“ ütles Trump oma Valge Maja Ovaalkabineti kirjutuslaua tagant, jagades USA kaarte, millel piirkonnad, kus ta võitis, olid märgitud punasega. „See on päris hea, eks? Punane on loomulikult meie.“

Trump jagas kaardid välja kõigile kolmele Reutersi korrespondendile.

Trump, kes ütles, et oli harjunud privaatsuse puudumisega ka „vanas elus“, väljendas üllatust selle üle, kui vähe on tal seda nüüd. Ta teatas, et harjub endiselt salateenistuse 24-tunnise ihukaitse ja sellega kaasnevate piirangutega.

„Sa oled tõesti oma väikeses kookonis, sest sul on selline tohutu kaitse, et sa ei saa tegelikult kuhugi minna,“ ütles Trump.

Trumpi sõnul tunneb ta puudust autoroolis istumisest.

„Mulle meeldib juhtida,“ ütles Trump. „Enam ma ei saa juhtida.“