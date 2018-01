VIDEO | Trump lubas paremäärmuslaste videote jagamise eest brittide ees vabandada

USA president Donald Trump ütles, et ei tahtnud põhjustada Suurbritannias solvumist, kui jagas Twitteris moslemivastaseid videoid, mille oli algselt postitanud paremäärmusliku organisatsiooni juht, ning teatas, et vabandab, kui sellised inimesed on kohutavad rassistid.

Trump ütles telekanali ITV saates „Good Morning Britain”, et ei tea sellest organisatsioonist midagi, kuid ta on „kõige vähem rassistlik inimene, keda on võimalik kohata”, ja postituse jagamine Twitteris ei olnud toetusavaldus, vahendab Reuters.

Trump tekitas Suurbritannias palju pahameelt, kui jagas moslemivastaseid videoid ja astus avalikku sõnavahetusse Briti peaministri Theresa Mayga, kes teda jagamise eest kritiseeris.

Pinnimise peale, kas ta vabandab videote jagamise eest, ütles Trump, et kui organisatsioon, mis need postitas, koosneb rassistidest, teeb ta seda.

„Vaadake mis on aus, kui te ütlete mulle, et nad on kohutavad inimesed, kohutavad rassistlikud inimesed, vabandan ma kindlasti, kui te tahate, et ma seda teeksin,” ütles Trump. „Ma ei tea neist midagi. Ma ei taha nendega seotud olla, aga te räägite mulle neist inimestest, sest mina ei tea neist inimestest midagi.”

Trump ütles, et ei tahtnud tekitada Suurbritanniaga, mida ta enese sõnul väga armastab, midagi keerulist.

„Ma võin teile öelda, et mul on teie peaministriga väga head suhted,” ütles Trump. „Ta on teinud väga head tööd. Meil on tegelikult väga head suhted, kuigi paljud inimesed arvavad, et meil ei ole. Ma toetan teda, ma toetan paljut, mida ta teeb ja paljut, mida ta ütleb, ja ma toetan teid sõjaliselt väga palju. Me tuleme teid kaitsma, kui midagi peaks juhtuma, mida loodetavasti kunagi ei juhtu. Ma olen Ühendkuningriigi tohutu toetaja.”