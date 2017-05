VIDEO: Trump lubas Iisraeli ja palestiinlaste vahelise lõpliku rahuleppe „ära teha“

USA president Donald Trump lubas ühisavalduses palestiinlaste presidendi Mahmoud Abbasiga „lõplikku“ rahulepingut Iisraeli ja palestiinlaste vahel, rõhutades, et on võtnud kohustuseks „see ära teha“.

„Ja ma tahan toetada teid, et te oleksite see palestiinlaste juht, kes kirjutab oma nime lõpliku ja kõige tähtsama rahulepingu alla, mis toob turvalisuse, stabiilsuse, jõukuse mõlemale rahvale ja regioonile,“ ütles Trump ABC Newsi vahendusel. „Ma teen mis iganes on vaja kokkuleppe võimaldamiseks, et vahendada, olla vahekohtunik kõigele, mida nad tahaksid teha, aga mulle meeldiks väga olla vahendaja või vahekohtunik, ning me teeme selle ära.“

Trump põhjendas rahu võimalust Iisraeli ja palestiinlaste vahel oma kogemustega ärist, öeldes, et see on ilmselt kõige raskem kokkulepe, mida sõlmida, kuid ta tahaks tõestada, et selles eksitakse.

„Kogu oma eluaja olen ma alati kuulnud, et võib-olla kõige raskem kokkulepe, mida sõlmida, on kokkulepe iisraellaste ja palestiinlaste vahel,“ ütles Trump. „Vaatame, kas me suudame tõestada, et nad eksivad, okei?“

Hiljem töölõunal lisas Trump: „Vaatame, kas me suudame leida lahenduse. See on miski, mis minu arvates ausalt öeldes ei ole võib-olla nii keeruline, kui inimesed on aastate jooksul mõelnud. Meil on vaja kaht tahtvat osapoolt. Me usume, et Iisrael tahab. Me usume, et teie tahate. Ja kui te tahate, teeme me kokkuleppe.“