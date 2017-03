VIDEO: Trump kõnes kongressile: me toetame NATO-t, aga partnerid peavad täitma oma finantskohustusi

USA president Donald Trump ütles teisipäeval oma kõnes kongressi ees, et on avatud immigratsioonireformile, siirdudes karmilt retoorikalt ebaseadusliku sisserände teemal mõõdukamale toonile. Trump avaldas ka toetust NATO-le, kuid nõudis liitlastelt finantskohustuste täitmist.

Trump rõhutas oma soovi keskenduda probleemidele kodus, andes USA majandusele tõuke maksureformiga, triljoni dollari suuruse infrastruktuurikavaga ning president Barack Obama tervishoiuseaduse ehk Obamacare’i tühistamisega, vahendab Reuters.

Trump püüdis pärast esimest kuud ametis jätta selja taha kaootilist perioodi, mis tekitas kahtlusi tema võimes efektiivselt valitseda.

Trump kutsus üles rahvuslikule ühtsusele ja kasutas mõõdukamat tooni, hoidudes rünnakutest demokraatidest oponentide ja meedia vastu.

Trump keskendus kõne ühes osas ka välispoliitikale, rõhutades oma toetust NATO-le, kuid nõudis, et liitlased maksaksid oma riigikaitse eest rohkem.

„Me toetame tugevalt NATO-t, allianssi, mis on sepistatud kahe maailmasõja sidemete kaudu, mis tõukasid troonilt fašismi, ja külma sõja sidemete kaudu, mis said võitu kommunismist,“ ütles Trump. „Aga meie partnerid peavad täitma oma finantskohustusi. Ja nüüd meie väga tugevate otsekoheste arutelude põhjal on nad hakanud just seda tegema. Tegelikult võin ma teile öelda, et raha voolab sisse. Väga tore.“

Trump lubas austada ajaloolisi institutsioone, kuid ka kõigi riikide välispoliitilisi õigusi. Nemad aga peavad austama USA õigusi.

„Ameerika austab kõigi riikide õigusi kaardistada oma tee. Minu töö ei ole esindada maailma. Minu töö on esindaja Ameerika Ühendriike,“ teatas Trump.

„Ameerika tahab leida uusi sõpru ja sõlmida uusi partnerlusi, kus jagatud huvid ühtivad. Me tahame harmooniat ja stabiilsust, mitte sõda ja konflikti. Me tahame rahu, kus iganes saab rahu leida. Ameerika on täna endiste vaenlaste sõber. Mõned meie lähimatest liitlastest võitlesid aastakümneid tagasi nendes kohutavates, kohutavates sõdades vastaspoolel. See ajalugu peaks andma meile kõigile usku parema maailma võimalikkusesse,“ lausus Trump.

Trump teatas, et nagu lubatud, andis ta kaitseministeeriumile korralduse arendada välja plaan Islamiriigi lammutamiseks ja hävitamiseks ning lubas selleks koostööd teha liitlastega, teiste hulgas liitlastega islamimaailmas.

Trump ütles, et laiaulatuslik sisserändereformi plaan on võimalik, kui nii vabariiklased kui ka demokraadid tahavad kongressis kompromisse teha. Trumpi sõnul peaks sisseränne USA-sse põhinema saavutuste põhisel süsteemil, mitte väheste oskustega sisserändajatele toetumisel.

Trump väitis, et reform tõstab palku ja aitab raskustes perekonnad keskklassi.

Trump rõhutas vajadust meelitada ameeriklased oma seisukohtade taha, kutsudes inimesi üles toetama oma jõupingutusi „Ameerika suuruse uue peatüki“ alustamiseks.

Trump teatas, et tahab anda keskklassile „ulatusliku maksuleevenduse“ ja kärpida ka ettevõtete makse.

Trump kutsus vabariiklaste juhitud kongressi üles tühistama ja asendama Obamacare’i reformidega, mis laiendavad valikut, suurendavad ligipääsu ja alandavad kulutusi.