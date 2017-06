VIDEO | Trump kimas golfiautoga mööda keelatud green-ala

Ameerika Ühendriikide riigipeal on ka golfiväljakul rohkem õigusi kui lihtinimesel, tõestas sel kuul Donald Trump, kes sõitis oma golfiautoga lõbusalt ringi seal, kus seda spordiala kuldreegli kohaselt kindlasti teha ei tohiks.

Green-ala on golfiraja kõige rohelisem, madalama, siledama muruga osa, mis ümbritseb auku, kuhu pall lüüakse. Ühelgi esinduslikul golfiväljakul ei tolereerita golfiautoga selle peal sõitmist. Kui sa oled aga Ameerika Ühendriikide president, kellel on juhtumisi isiklik golfirada (tegelikult suisa 17 seesugust!), ei ole pahandust põhjust karta.

Trump paistis golfiautoga sõitu igatahes täiel rinnal nautivat - ehk isegi rohkem kui presidendiametit. Ta suhtles lõbusalt inimestega ja naeratas oma eksimust tähelepanemata laialt. Varem on ta kurtnud, et igatseb autoga sõitmist, mida tal presidendina julgeolekukaalutlustel teha ei lubata. Golfirada ongi väidetavalt ainuke koht, kus tal on võimalik on sõiduoskusi demonstreerida.

President Trump driving his golf cart all over the green is the most Trump thing ever (via MikeNFrank/Twitter) pic.twitter.com/UWuIcCIOnT — Sports Illustrated (@SInow) June 22, 2017