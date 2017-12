VIDEO | Trump kavatseb tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana

USA president Donald Trump tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja alustab USA saatkonna sinna üleviimist, teatasid USA kõrged ametnikud.

Trump kavatseb oma kõnes teatada, et on andnud välisministeeriumile korralduse alustada plaani väljatöötamist saatkonna kolimiseks Tel Avivist Jeruusalemma, mis peaks aega võtma 3-4 aastat, teatasid ametnikud Reutersile.

Trumpi toetus Iisraelile, kes peab kogu Jeruusalemma oma pealinnaks, muudab pikaajalist USA poliitikat, mille järgi tuleb linna staatus otsustada läbirääkimistel palestiinlastega, kes tahavad teha Ida-Jeruusalemma oma tulevase riigi pealinnaks.

Rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Iisraeli suveräänsust linna üle, kus asuvad nii moslemite, juutide kui ka kristlaste pühapaigad.

Trump peaks oma kõne pidama täna kell 13 USA idaranniku aja järgi (kell 20 Eesti aja järgi). Ametnikud kinnitasid, et tegemist on Trumpi sooviga täita oluline kampaanialubadus, aga see ei ole mõeldud Jeruusalemma staatuse üle kunagi peetavate läbirääkimiste tulemuse ette äramääramiseks.

Ühe ametniku sõnul peegeldab Trumpi teadaanne „ajaloolist reaalsust” Jeruusalemma kui juudiusu keskuse ning „tänapäevast reaalsust” Jeruusalemma kui Iisraeli valitsuse asupaiga kohta.

Sellised argumendid ei ole kindlasti meele järgi palestiinlastele ega araabiamaailmale laiemalt.

Palestiinlaste president Mahmoud Abbas, Jordaania kuningas Abdullah, Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi ja Saudi Araabia kuningas Salman, kelle kõigiga Trump eile telefoni teel vestles, ühinesid kasvava häältekooriga, mis hoiatab USA-d, et ühepoolsed sammud Jeruusalemma osas nurjavad USA juhitud jõupingutused rahu sõlmimiseks, millega on vaeva näinud varasemad administratsioonid, ning panevad regiooni käärima.

Valge Maja teatas, et Trump rääkis ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kes on USA saatkonna Jeruusalemma kolimise pikaaegne pooldaja.

Trump näib soovivat teha heameelt Iisraeli-meelsele parempoolsele valijaskonnale, sealhulgas evangeelsetele kristlastele, kes aitasid tal presidendivalimised võita, kuid olid pettunud, kui Trump saatkonna üleviimise teema juunis edasi lükkas.

Ühegi teise riigi saatkond ei asu Jeruusalemmas. Iisrael hõivas araablastega asustatud Ida-Jeruusalemma 1967. aasta sõjas ja annekteeris selle hiljem, mida pole rahvusvaheliselt tunnustatud.

USA anonüümseks jäänud ametnike sõnul olid saatkonna üleviimise poolt tuliselt asepresident Mike Pence ja USA suursaadik Iisraelis David Friedman, selle vastu aga välisminister Rex Tillerson ja kaitseminister James Mattis.

Kärsitu Trump tegi aga oma otsuse, öeldes eelmisel nädalal abidele, et tahab oma valimislubadust pidada.

Teade Trumpi peatse teadaande kohta Jeruusalemma asjus, mis on üks tundlikumaid küsimusi Iisraeli ja palestiinlaste vahelises konfliktis, on juba tekitanud vägivaldsete protestide ootuse.

USA välisministeerium on piiranud diplomaatide liikumist Jeruusalemmas ja hoiatanud USA diplomaatilisi esindusi kogu Lähis-Idas potentsiaalsete rahutuste eest.

Abbas hoiatas Trumpi ohtlike tagajärgede eest, mis saatkonna kolimisel oleksid rahujõupingutustele ja regiooni stabiilsusele, ning pöördus ka Rooma paavsti ning Venemaa, Prantsusmaa ja Jordaania juhtide poole, et need sekkuksid.

Saudi Araabia kuningas Salman ütles Trumpile, et mis iganes USA teade Jeruusalemma staatuse kohta sütitab moslemite tundeid kogu maailmas.