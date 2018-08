VIDEO | Trump: jah, ma maksin naistele vaikimise eest, aga oma varaga Matti Aivar Lind toimetaja Lauri Jürisoo forte.ee toimetaja RUS 8

USA president Donald Trump tunnistas täna hommikul, et maksed naistele vaikimise eest tulid temalt, aga ta väidab, et see raha ei pärinenud valimiskampaania eelarvest, mis tähendanuks seaduserikkumist.