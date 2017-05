VIDEO: Trump ja Erdoğan väljendasid üksteisele tunnustust, Süüria kurdide küsimuses jäid aga kõlama erimeelsused

Teisipäeval külastas Washingtoni Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes kohtus seal USA riigipea Donald Trumpiga. Kaks riigijuhti esinesid telekaamerate ees ka avaldustega.

„Ameerika ja Türgi rahvas on olnud aastakümneid sõbrad ja liitlased,“ sõnas Trump tervituskõnes. „Toetame Türgit võitlusest ISIS-e ja PKK sarnaste terrorirühmituste vastu ning tagame, et neil terrorirühmitustel ei ole turvalist pelgupaika. Hindame ka Türgi juhtivat rolli, mill eesmärk on jubeda tapmise lõpetamine Süürias. Süüria kodusõda šokeerib kogu maailma südametunnistust. Piisab vaid sellest, kui vaadata tänaste lehtede esikülgi, et näha, millest jutt käib. Toetame kõiki jõupingutusi Süüria vägivalla vähendamiseks ja rahumeelse lahenduse eeltingimuste loomiseks.“

Trump lisas, et kaks riigijuhti rääkisid ka kaubandussuhete elavdamisest, mis tooks kasu mõlemale riigile. „Türgi ja president on tellinud [USA-lt] sõjatehnikat ja kanname hoolt, et see jõuaks ruttu kohale,“ ütles Trump.

„Tahaksin veel kord õnnitleda president Trumpi legendaarse triumfi eest, mille ta on valimiste järel saavutanud,“ ütles Erdoğan. „Oleme otsustanud oma suhteid süvendada ja usun, et minu praegune visiit USA-sse on ajalooliseks teelahkmeks.“

Erdoğan kordas ka oma varasemat kriitikat USA Süüria-liitlase, kurdide rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, kes on seotud Türgis tegutseva terrorirühmitusega PKK ja kelle relvastamise lõpetamist on Türgi USA-lt nõudnud. „YPG [rolli] regioonis ei aktsepteerita kunagi ja see läheb vastuollu saavutatud globaalsete kokkulepetega,“ ütles Erdoğan.