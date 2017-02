VIDEO: Trump asus Putinit kaitsma: mõrtsukaid on palju, teda ma austan!

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump asus usutluses telekanali Fox News saatejuhi Bill O'Reilly'iga kaitsma Venemaa presidenti Vladimir Putinit, öeldes, et ka Ameerika Ühendriikidel on hingel palju patte.

O'Reilly: „Kas Sa austad Putinit?“

Trump: „Ma austan teda.“

O'Reilly: „Kas tõesti? Mispärast?“

Trump: „Ma austan paljusid inimesi, kuid see ei tähenda, et ma temaga hästi läbi saan. Ta on oma riigi liider. Ma ütlen, et parem on Venemaaga läbi saada. Ja kui Venemaa aitab meid võitluses Islamiriigiga, mis on suur võitlus, ja islamiterrorismiga üle kogu maailma, mis on suur võitlus, on see hea asi. Kas ma temaga läbi saan? Mul ei ole aimugi.“

O'Reilly: „Kuid ta on mõrtsukas. Putin on mõrtsukas.“

Trump: „Mõrtsukaid on palju. Meil on palju mõrtsukaid. Meil on palju mõrtsukaid... Arvad sa, et meie riik on täiesti süütu?“

