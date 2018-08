VIDEO | Trump ärritas hiinlasi

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying vastas süüdistustele, öeldes pressikonverentsil, et ameeriklaste presidendil „tasuks probleemi lahendamiseks süüdistamise asemel kõigepealt endale otsa vaadata”.

„Vastutustundetu ja absurdse loogikaga sõnavõttudel ei ole olukorra lahendamisel küll mingit kasu,” sarjas Chunying.

Ägeda reaktsiooni põhjustas Trump säutsuga oma Twitteri kontol, kirjutades, et „osa Põhja-Korea probleemist tekitavad kaubandustülid Hiinaga,” avaldades aga samas lootust, et „aja jooksul suudetakse erimeelsustest suurepärase president Xi Jinpingiga üle saada”.

Ajaleht The Washington Post kirjutas teisipäeval, et alles eelmisel nädalal jäeti välisminister Mike Pompeo visiit Põhja-Koreasse ära pärast sõjakat kirja Põhja-Korea Korea Töölispartei keskkomitee aseesimehelt Kim Yong-cholilt, mille sisu ei ole endiselt avalikkusele teada.

Välisministeerium sai kirja eelmise nädala reedel ja välisminister Pompeo näitas seda ka president Trumpile, misjärel jõuti väidetavalt ühise otsuseni, et see oli liiga vaenulik, et säilitada head tahet ja minna visiidiga edasi.

„Olen palunud välisminister Mike Pompeol mitte minna praegu Põhja-Koreasse, sest ma tunnen, et me ei tee piisavaid edusamme Korea poolsaare tuumavabaks muutmisel,” säutsus Trump oma Twitteri kontol, jätkates, et ta „ei usu, et hiinlased aitavad tuumavabaks muutmise protsessile kaasa.”