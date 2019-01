VIDEO | Trump andis valitsusseisaku lõpetamiseks järele: leebem poliitika piirimüüri vastu

Ajaleht The New York Times teatab, et president teatas laupäeval valmisolekust toetada leebemat poliitikat juba USA pinnal viibivate noorte immigrantide suhtes juhul, kui saab USA Kongressilt vastutasuks eelarvesse 5,7 miljardit dollarit piirimüüri ehitamiseks.

Trump on valmis lubama poliitikat, mis pikendaks umbes 740 000 noore inimese (nn Dreamers), kes saabusid omal ajal alaealistena ebaseaduslikult USA-sse, töölubade pikendamist ja väljasaatmise edasilükkamist kolme aasta võrra.

Trump otsustas allikate sõnul seesuguse järeleandmise kasuks pärast asepresident Mike Pence'i ja riigipea väimehe ja vanemnõunik Jared Kushneri kõnelusi erinevate poliitikutega Kapitooliumi mäel, sh vabariiklaste enamuse juhi Mitch McConneliga.

Asepresident Pence ja Kushner on nimelt pärast kõnelusi veendumusel, et neil õnnestuks meelitada käputäis demokraate seesugust plaani toetama ja selleks piisaks eelarve vastuvõtmiseks ülemkojas ehk senatis.

Taoline samm seaks surve demokraatidele, kelle juhtida on alamkoda ehk esindajatekoda, mis peab omakorda eelarve heaks kiitma enne, kui saab lõppeda neljandat nädalat vältav valitsuse tööseisak, mille tõttu tuleb 800 000 föderaaltöötajal töötada palgata või viibida palgata puhkusel.