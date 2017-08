VIDEO | Trump ähvardas „sõjalise valikuvõimalusega“ ka Venezuelat

USA president Donald Trump ähvardas reedel üllatuslikult ka Venezuelat sõjalise sekkumisega, mida Caracases nimetati hullumeelsuseks.

„Inimesed kannatavad ja nad surevad. Meil on Venezuela jaoks palju valikuvõimalusi, sealhulgas võimalik sõjaline valikuvõimalus, kui vaja,“ ütles Trump ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Venezuela kaitseminister Vladimir Padrino nimetas seda ähvardust hullumeelsuse ilminguks.

Valge Maja teatas, et Venezuela president Nicolás Maduro tahtis reedel Trumpiga telefoni teel rääkida, kuid Valge Maja lükkas selle taotluse nähtavasti uhkelt tagasi. Avalduses öeldi, et Trump räägib Venezuela juhiga hea meelega, kui selles riigis on taastatud demokraatia.

Venezuela võimud on sealjuures ammu rääkinud, et USA kavandab sissetungi. Erukindral rääkis varem sel aastal Reutersile, et selleks puhuks on Venezuela rannikule paigutatud õhutõrjeraketid.

Pentagon teatas, et USA sõjavägi on valmis toetama jõupingutusi USA kodanike ja Ameerika rahvuslike huvide kaitsmiseks, kuid Caracase viited kavandatavale USA sissetungile on alusetud.

Küsimusele, kas USA väed juhiksid operatsiooni Venezuelas, vastas Trump: „Me ei räägi sellest, aga sõjaline operatsioon, sõjaline valikuvõimalus, on kindlasti miski, mille poole me võime liikuda.“

Trumpi kritiseeris senati relvateenistuste komitee liige Nebraskast Ben Sasse. „Kongress ei anna ilmselgelt volitusi sõjaks Venezuelas,“ ütles Sasse. „Nicolás Maduro on kohutav inimene, aga kongress ei hääleta nebraskalaste vere valamise poolt selle alusel, keda riigijuht täna sõimab.“

Trumpi jutt võib olla Madurole hoopis kasulik, tugevdades tema usutavust riigi kaitsjana.

„Maduro on praegu kindlasti elevil,“ ütles USA eelmise presidendi Barack Obama Venezuela asjade nõuandja Mark Feierstein. „On raske ette kujutada kahjulikumat asja, mida Trump oleks võinud öelda.“