VIDEO: Tillerson: Süüria keemiarünnakule aitas kaasa Venemaa tegevusetus

USA välisminister Rex Tillerson süüdistas pühapäeval Venemaa tegevusetust tsiviilisikute vastasele keemiarünnakule õhutamises Süürias. Tillersoni sõnul ei suutnud Moskva ellu viia 2013. aasta kokkulepet keemiarelvade hävitamiseks Süürias.

„Ma arvan, et tõeline läbikukkumine on siin olnud Venemaa läbikukkumine oma kohustuste täitmisel keemiarelvade kokkulepete järgi, mis sõlmiti 2013,“ ütles Tillerson telejaama ABC saatele „This Week“, vahendab Reuters.

„Läbikukkumine, mis on seotud hiljutise löögiga ja hiljutise kohutava keemiarelvarünnakuga, on suures plaanis läbikukkumine Venemaa poolt oma kohustuste täitmisel rahvusvahelise kogukonna ees,“ lisas Tillerson.

Tillerson ei läinud siiski nii kaugele, et süüdistada Venemaad otseselt rünnaku planeerimises osalemises, öeldes, et ei ole näinud ühtki kindlat tõendit selle kohta, et Venemaa oleks olnud Süüria presidendi Bashar al-Assadi kaasosaline.